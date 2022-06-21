Италия намерена значительно сократить импорт российского газа в 2023 году

Италия в 2023 году начнет значительно сокращать импорт российского газа. Об этом заявил итальянский премьер Марио Драги.

"Италия значительно сократит импорт газа из России с 2023 года", - пишет Bloomberg со ссылкой на главу итальянского правительства.

Кроме того, Драги выступил за введение максимально допустимой цены на поставки газа из РФ.

"Для защиты покупательской способности граждан необходимо сдерживать рост цен на газ и другие энергоресурсы. Мы предлагаем решение: определение максимально возможной цены на российский газ. Это бы снизило доходы РФ", - приводят римские СМИ слова Драги, выступавшего в Сенате.

Как отметил Драги, санкции, введенные ЕС против России, эффективны.

Премьер также коснулся проблемы вывоза зерна с Украины.

"Миллионы тонн невозможно вывезти из заблокированных портов... Нам нужно обеспечить разминирование портов. Несколько попыток решить эту проблему провалились, и я не вижу альтернативы попыткам решения этой проблемы через ООН", - сказал он.