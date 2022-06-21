Качиньский оставил пост в правительстве Польши

Глава партии власти Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский ушел в отставку с должности вице-премьера.

Об этом он рассказал в интервью PAP, пишет "Европейская правда".

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько мне известно, президент Анджей Дуда приняли мою отставку", - сказал Ярослав Качиньский.

Он сообщил, что теперь хочет сконцентрироваться на работе в партии, чтобы она не только победила на следующих выборах, но оставалась у власти.

"Не то чтобы я переоценивал свою роль, просто партия должна восстановить свою бодрость, потому что приближается время, которое является важнейшим для каждой политической партии мира. Целью выборов является получение хорошего результата, а когда речь идет о "ПиС", то цель - победа на них и возможность власти, конечно же, в коалиции "Объединенных правых", - сказал глава "ПиС".

Качиньский добавил, что его преемником в роли вице-премьера станет глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Комитетом безопасности вместо Качиньского будет руководить заместитель председателя офиса премьер-министра Збигнев Гофман.

Качиньский говорил, что уйдет из правительства, еще в прошлом году. Тогда он подчеркивал, что это решение было продиктовано необходимостью усиления контроля над партией.