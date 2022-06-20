В Колумбии президентом избран бывший партизан

В Колумбии на президентских выборах победил представитель левых сил, бывший партизан Густаво Петро.

Петр станет первым левым лидером Колумбии. Он обещал избирателям глубокие социальные и экономические изменения, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Действующий президент Колумбии Иван Дуке уже поздравил своего будущего преемника. Петра также приветствовали лидеры ряда иностранных государств. Президент Кубы назвал его победу “исторической и всенародной”.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Колумбию братской страной, хотя отношения с ею были разорваны в 2019 году.

Также Петро поздравил президент Мексики. Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал победу Петро “концом проклятия и рассветом” для братского народа.

Как отмечается, предложения Петро, особенно о запрете новых нефтяных проектов, пугают некоторых инвесторов, хотя он пообещал придерживаться текущих контрактов. Его победа, вероятно, вызовет волнение на рынке до тех пор, пока не будет объявлен состав его кабинета.

62-летний Петро уже дважды участвовал в президентских выборах в 2010 и 2018 годах, но тогда не добился успеха.

В юности Петро стал участником левого партизанского движения “Движение 19 апреля” (М19), основанного на знак протеста в связи с выборами 1970 года. В разные годы он работал членом Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) и сенатором. В 2012-2015 годах был мэром Боготы. Петро планирует возобновить дипотношения с Венесуэлой и рассмотреть изменения условий Соглашения о свободной торговле с США.