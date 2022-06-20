Последнее обновление: 20.06.2022 09:26

Молдова окончательно запретила российский телеконтент

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой, запрещающий трансляцию в Молдове российских новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, запрет вступит в силу на следующей неделе, предположительно - 24 июня.

В настоящее время трансляция новостей и передач политического или военного характера из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, запрещена по решению комиссии чрезвычайных ситуаций.

Фактически, этот запрет касается телеконтента, производимого в РФ, которые не скрывают и авторы этой инициативы. Со вступлением в силу закона ретрансляцию этих передач полностью запретят даже после окончания чрезвычайного положения в стране.

Новый закон также предусматривает – лицензия телеканалов может быть приостановлена сроком до 7 дней.

Запрет не будет распространяться на развлекательные передачи, в которых нет милитаристского содержания. Также, независимо от их происхождения, запрещена трансляция передач и фильмов, которые оправдывают военную агрессию, отрицают военные преступления и преступления против человечности или содержат призывы к ненависти.

Соответствующий законопроект был принят во втором чтении 2 июня. За него проголосовали 54 депутата от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).



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