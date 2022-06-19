Оккупационные власти Крыма власти снесут СТО, отказавшееся обслуживать военных

Станция техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, сотрудники которой отказались обслуживать машину российских военных, будет снесена.

Неделю назад на YouTube было опубликовано видео, где виден военный КАМАЗ с буквой Z, который стоит около СТО. Мужчина за кадром говорил, что он вместе с сослуживцем приехал в шиномонтаж отремонтировать колесо. Однако сотрудники сказали им, что военным не помогают. Солдаты не смогли получить услугу и за деньги.

«В вопросе с хозяином СТО, отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой», —сообщил глава «крымского парламента» Владимир Константинов, передает «РИА Новости».

Он указал на то, что теперь владелец должен снести СТО в течение 14 рабочих дней, иначе администрация сельского поселения подаст в суд.

Константинов сказал, что владелец СТО любит Украину и посоветовал ему развивать бизнес там. «Правда, будут ли его там ждать с распростертыми объятиями — большой вопрос. Скорее, возьмут под белы ручки и отправят в окоп, защищать мираж украинского государства».

Владелец СТО Вилен Сейтосманов позже назвал инцидент недоразумением, отметив, что его сервис не может обслуживать грузовики.