КГБ Беларуси пополнил «список террористов» еще тремя беларусами

Комитет госбезопасности Беларуси внес в свой «список террористов» еще трех жителей страны.

В частности, 13 июня ведомство внесло в список Алексея Парецкого (обвиняется в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по ст. 130 УК), Константина Ханина (ст.130 УК), а также Ивана Вербицкого, который в марте прошлого года был признан виновным в подстрекательстве к акту терроризма и в уничтожении официальных документов по ч. 1 ст. 289 и ч. 1. ст. 377 УК.

Вербицкого приговорили к 8 годам и одному месяцу колонии усиленного режима.