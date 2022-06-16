Последнее обновление: 16.06.2022 13:07

Лукашенко назвал Китай и Индию будущими лидерами планеты

Лукашенко заявил, что в ближайшем будущем крупные азиатские страны будут определять мировое развитие.

"Как историк, я абсолютно убежден в том, и это мы уже с вами увидим в ближайшее время, что вся планета будет развиваться, ориентируясь на ту часть Азии, в которой расположена Индия. Великий Китай, огромная Индия. Очень перспективные и динамично развивающиеся, они будут диктовать моду в ближайшем будущем для всего мира", - заявил Лукашенко.

Свой прогноз он озвучил на встрече с послом Индии в Беларуси Алоком Ранджаном Джа.

"Мы приветствуем такое будущее планеты и, естественно, хотели бы найти свое место в растущей индийской экономике. Хотели бы пользоваться и иметь поддержку индийского государства на всех уровнях. В долгу не останемся", - добавил он.

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