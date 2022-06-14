Лукашенко потребовал отечественных собственных решений для банковских и дата-центров

Лукашенко сегодня похвалился «способными многих удивить» разработками «отечественной» микроэлектроники, признал отставание в некоторых сферах, а также потребовал собственных решений для создания банковских и прочих дат-центров, систем видеонаблюдения.

"На основе собственных решений должны работать национальные дата-центры, узлы обработки банковских операций, средства мониторинга общественной безопасности. В Беларуси есть кадровый потенциал, научный задел. Это главное. Сейчас нужна концентрация всех сил на решении стратегических задач", - заявил сегодня Лукашенко на профильном совещании.

"…сегодня Беларусь … не утратила передовых позиций в мире по ряду направлений высокотехнологичного производства, но по ряду направлений мы серьезно отстали. Это факт. Наши предприятия и разработчики предлагают комплексные решения с высокой насыщенностью микроэлектронными компонентами в сфере космической оптики, рентгенографии, неразрушающего контроля, зондирования атмосферы Земли. Список можно продолжать", - сказал он, упомянув белорусскую школу оптической (лазерной) физики.

"Отечественный потенциал наглядно иллюстрируют прежде всего достижения военно-промышленного комплекса. Белорусские радиолокационные системы различного назначения способны дать точное целеуказание по любым, даже самым распиаренным средствам нападения. Причем в любую погоду и на любых высотах. Беларусь входит в число мировых лидеров по средствам радиоэлектронной борьбы. Многое сделано в сфере производства белорусской умной беспилотной техники. "Наши разработки способны удивить и, главное, отрезвить людей, которые вынашивают агрессивные планы в отношении Беларуси и России, Союзного государства в целом», - заявил Лукашенко.