Белорусская аудитория SQUID перевалила за 10 тыс. пользователей

Более 10 тысяч пользователей из Беларуси уже пользуются новостным агрегатором SQUID, объединяющим информацию из СМИ, социальных сетей, блогов и других источников.

Пресс-служба сервиса утверждает, что это первое «новостное приложение для миллениалов», собирающее актуальный контент на основе личных предпочтений пользователей.

Приложение анализирует информацию более чем 20 тысяч источников из 100 категорий новостей. Главное отличие от аналогов — для использования не нужно оформлять подписку и даже регистрироваться, а функционал построен таким образом, что агрегатор заменяет «склерозник», в котором можно делать пометки, прикреплять стикеры, рисовать, добавлять интересные новости в закладки. Есть возможность отправлять интересную информацию (даже с вашим редактированием) друзьям или расшаривать ее в социальных сетях.