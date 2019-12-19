ОАЦ: Центр мониторинга информбезопасности могут создать на базе beCloud

Национальный центр мониторинга информационной безопасности Беларуси может быть создан на базе компании beCloud.

Об этом сообщил руководитель структурного подразделения Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) Евгений Липлянин, передает БелаПАН.

«Со стороны Оперативно-аналитического центра мы видим, что компанией beCloud многое сделано, но должны последовать следующие шаги. Мы надеемся, что в ближайшем будущем та основа, то ядро, которое у вас уже реализовано, трансформируется в полноценный центр мониторинга информационной безопасности национального уровня», — отметил Липлянин.

Липлянин обратил внимание, что инфраструктура аналитической и информационной системы, которая обеспечивала и поддерживала проведение вторых Европейских игр в Минске, была размещена в Республиканском центре обработки данных.

«И компания beCloud была одной из тех, кто обеспечил проведение этих игр на высоком уровне. Много ли вы слышали о каких-то событиях, связанных с информационной безопасностью, которые произошли в период Евроигр в Минске? Я знаю несколько, а вы, наверное, ни одного. А это говорит всего лишь о том, что коллектив beCloud все сделал тихо и качественно, и игры прошли на высоком уровне без каких-либо эксцессов и проблем», — подчеркнул представитель ОАЦ.