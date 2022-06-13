SIPRI: Риск применения ядерного оружия в мире достиг своего пика

Риск применения ядерного оружия в мире достиг своего пика, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По словам экспертов, из-за напряженности в отношениях между странами "ядерного клуба" сейчас самая высокая вероятность применения ядерного оружия со времен Холодной войны.

"Риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо с разгара холодной войны",— говорится в докладе SIPRI.

Ситуацию усугубила война в Украине, которая обострила противоречия между ведущими ядерными государствами.