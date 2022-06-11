Экс-глава МИД Польши заявил о праве Запада дать Украине ядерное оружие

Бывший министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Россия нарушила положения Будапештского меморандума, поэтому страны Запада имеют право подарить Украине ядерное оружие.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо ТВ», передает РБК.

«Как известно, Украина отдала свой ядерный потенциал после того, как в 1994 году был подписан Будапештский меморандум. Сегодня россияне и некоторые еще говорят, что это не были гарантии [ее независимости], но все тогда понимали, что Украина в обмен на это будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР. Но так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то, я считаю, мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», — пояснил Сикорский.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Украиной, Россией, Великобританией и США. Документ предусматривал гарантии безопасности для Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Страны-подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины, воздерживаться от угроз ее территориальной целостности.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании созвать саммит стран — участниц Будапештского меморандума для проведения консультаций. Если саммит не соберется, Украина может признать документ недействительным, утверждал он.

27 февраля президент Владимир Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.