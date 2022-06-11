Минобороны Китая заявило о готовности воевать за Тайвань

Армия Китая будет использовать любые способы борьбы при попытке отделить Тайвань, заявил представитель Министерства обороны КНР У Цянь на пресс-конференции после встречи министра Вэя Фэнхэ с американским коллегой Остином Ллойдом на международной конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, у китайской армии не останется иного выбора, кроме как сражаться всеми средствами и предпринимать все необходимые меры, чтобы пресечь любые попытки тайваньских сепаратистов», — сказал Цянь.

Он добавил, что китайские военные будут решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

На первой личной встрече Фэнхэ и Остин достигли соглашения о том, что военные двух стран должны соблюдать ключевой консенсус, поддерживать частые контакты и управлять рисками и кризисами, передает РБК со ссылкой на The Global Times.

Китайский министр напомнил американскому коллеге, что принцип одного Китая является основной для отношений двух стран. Недавнее объявление США о продаже оружия Тайваню нарушило его, а также три совместных коммюнике, нанесло ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, отметил Фэнхэ. Он также подчеркнул, что попытки сдержать КНР тайваньским вопросом закончатся неудачей.

Остин подтвердил приверженность США принципу одного Китая, указал на важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, противодействия односторонним изменениям статуса-кво, сообщил Пентагон. Американский министр призвал власти Китая воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня.

23 мая президент США Джо Байден заявил, что США готовы к военному ответу на применение силы Китая против Тайваня. Он сказал, что страна придерживается политики одного Китая, но это не значит, что власти КНР имеют право применять силу, чтобы захватить Тайвань.

В тот же день китайский МИД выразил протест Соединенным Штатам из-за заявления Байдена. «Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — подчеркивал представитель ведомства Ван Вэньбинь.