Последнее обновление: 10.06.2022 13:51

Комитет Сената США одобрил заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Комитет Сената США по международным отношениям в четверг единогласно принял резолюцию, призывающую НАТО быстро принять Финляндию и Швецию в альянс.

"Принятие комитетом этой резолюции является свидетельством двухпартийной поддержки вступления Финляндии и Швеции в НАТО и срочности укрепления альянса", - говорится в заявлении высокопоставленного члена комитета Джима Риша (штат Айдахо).

"Я давно говорил, что сильные политические и военные традиции Швеции и Финляндии делают их идеально подходящими для североатлантического альянса. Я надеюсь, что сенат последует примеру комитета и быстро примет эту резолюцию", - отметил он.

Считается, что заявки Финляндии и Швеции легко получат требуемое одобрение сената США в две трети голосов, передает Интерфакс

В мае в НАТО приняли заявки Швеции и Финляндии на членство в альянсе. Турция выступает против этой идеи. Основная причина такой позиции Турции - поддержка этими скандинавскими странами курдских мятежников, которых Анкара считает террористами.



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