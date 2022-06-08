Власти Беларуси приговорили к шести годам тюрьмы журналиста "Радио Свабода"

Могилевский областной суд приговорил к шести годам колонии усиленного режима журналиста "Радио Свабода" Андрея Кузнечика за "руководство экстремистской группировкой".

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Кузнечик был задержан в Минске 25 ноября 2021 года. Ему инкриминировали "мелкое хулиганство" и арестовали на 10 суток, затем дважды продлили арест. В январе против журналиста возбудили уголовное дело.

Белорусские власти объявили "Радио Свабода" "экстремистской организацией" уже после ареста Кузнечика.