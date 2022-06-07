МИД Польши призвал отключить от SWIFT все банки России и Беларуси

Седьмой пакет санкций Европейского союза против России должен включать отключение от системы SWIFT всех банков России и Беларуси.

Об этом заявил во вторник глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом, передает ТАСС.

"Принятый Европейским советом шестой пакет санкций - важный шаг в направлении обеспечения независимости Европы от российских энергоносителей. Однако этого недостаточно", - сказал Рау.

"Мы должны начать работать над седьмым пакетом санкций, который должен включать, в частности, полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских, а также белорусских банков от системы SWIFT", - считает глава МИД Польши.