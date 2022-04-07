Белорусский Альфа-Банк заявил, что санкции США его не затрагивают

Белорусский Альфа-Банк заявил, что его не затрагивают введенные США санкции против российского Альфа-Банка.

"Альфа-Банк продолжает работу в стандартном режиме. Ограничения, введенные в отношении Альфа-Банка России, не затрагивают Альфа-Банк в Беларуси", - говорится в сообщении банка.

Банк утверждает, что работает без ограничений. Платежи по картам Visa и MasterCard доступны по всему миру, платежи в Apple Pay проходят без проблем. Банк не вводил ограничений на отправку или прием международных переводов. Срок поступления SWIFT-перевода - до семи рабочих дней.

Альфа-Банк в Беларуси является частью международного финансового консорциума "Альфа-групп".