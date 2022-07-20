Банк Siauliu bankas планирует прекратить платежи с Россией и Беларусью

Банк Siauliu прекратит все платежи с Россией и Беларусью с осени.

"С 15 августа этого года мы не будем проводить платежи в российских рублях, не учитывая страну получателя, а с 1 сентября - и платежи в Российскую Федерацию и Беларусь или из них в любой валюте", - сообщается на сайте банка.

Представители банка заявили, что дольше всех банк не прекращал работы с Россией и Беларусью ради удобства клиентов.

«При оценке ситуации в первую очередь мы говорили с бизнес-клиентами об этой ситуации, призывали переориентироваться на другие рынки, чтобы снизить зависимость от стран, находящихся под санкциями, дали время для этого", - сообщила представитель банка Моника Рожите, которую цитирует Delfi.

"Платежи в Россию и Беларусь и из них в любой валюте будут остановлены с 1 сентября, кроме исключительных случаев, необходимых для гуманитарных целей и обеспечения государственных функций", - добавила она.