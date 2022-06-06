Эрдоган требует от премьера Швеции уволить министра обороны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон должна уволить министра обороны Петера Хултквиста.

Эрдоган припомнил шведскому правительству речь Хултквиста, произнесенную на вечеринке 10 лет назад, где он одобрительно высказывался о Рабочей партии Курдистана и ее заключенном в тюрьму лидере Абдулле Оджалане, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Expressen.

В 2011 году Хултквист, в то время депутат парламента от социал-демократов, посетил вечеринку в городе Бурленге, посвященную 33-летию РПК.

В то время он сказал, что посетил это мероприятие, потому что хотел защитить курдов. В частности, он хотел продемонстрировать поддержку Курдской партии мира и демократии, которая с тех пор была переименована в Партию демократических регионов, в ее усилиях по признанию курдского языка официальным языком в Турции.

"Турция хочет, чтобы Хултквист был смещен с поста министра обороны", — сообщил источник Expressen, указав на то, что этот вопрос поднимался в ходе контактов между представителями правительств Швеции и Турции.