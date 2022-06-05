Власти Казахстана признали референдум состоявшимся

Явка на референдуме по изменениям Конституции Казахстана достигла 60,8%, преодолев порог 50% около 13:00, сообщила Центральная комиссия референдума.

Референдум признан состоявшимся. Самая высокая явка пока зафиксирована в Кызылординской области — 72,2%, а самая низкая — в Алма-Ате — 25,9%. В столице страны Нур-Султане проголосовали 48,4% избирателей, передает РБК.

Одна из ключевых поправок — исключение из Конституции статьи, посвященной первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. В случае принятия поправок он лишится большинства личных привилегий и статуса елбасы (лидера нации). В дальнейшем его правовое положение будет регулироваться существующей нормой об экс-президентах. Назарбаев высказался в поддержку исключения его упоминания из Конституции, согласившись с линией президента Касым-Жомарта Токаева.

Поправки также предполагают сокращение полномочий главы государства и запрет занимать должности госслужащих для его близких родственников.

Токаев заявил, что голосование по поправкам в Конституцию Казахстана станет залогом того, что произошедшие в январе протесты не повторятся. Он также отметил, что не намерен продлевать срок своих полномочий через референдум.

Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек.

Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучит предварительные итоги голосования 6 июня.