Последнее обновление: 02.06.2022 19:30

Европарламент запретил работу лоббистов, поддерживаемых Россией

Европейский парламент лишает аккредитации лоббистов, представляющих государственные интересы России, из-за военного вторжения Москвы в Украину.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам помощника президента Европарламента, Конференция президентов решила сделать односторонний шаг на заседании сегодня утром. Этот шаг был сделан на фоне обсуждения дипломатами запрета на предоставление консультационных и бухгалтерских услуг России в рамках шестого пакета санкций ЕС.

По словам представителя парламентской группы Greens/EFA, парламент также направляет письмо в Европейскую комиссию и Совет ЕС, призывая их исключить этих лоббистов из реестра прозрачности.

Ранее на этой неделе группа подала петицию, призывающую к такому запрету в парламенте.

"Эти лоббисты по-прежнему имеют доступ к другим зданиям ЕС через реестр лоббистов ЕС. Мы призываем Шарля Мишеля как президента Совета убедиться, что им запрещен вход во все помещения ЕС", — говорится в обновленной петиции Greens/EFA.



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