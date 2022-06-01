Россия решила провести ядерные учения

В Ивановской области РФ начались учения с использованием мобильных ракетных комплексов "Ярс" ("ядерная ракета сдерживания"), сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, учениях задействованы более тысячи военнослужащих и больше 100 единиц техники.

"При этом проводится ряд мероприятий по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с применением новых боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", оснащенных беспилотными летательными аппаратами", - говорится в легенде учений.

"Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения

Учения с ракетами "Ярс" ранее проводились в начале апреля и в середине февраля, за несколько дней до начала войны (тогда на них присутствовали Путин и Лукашенко).

По приказу президента Владимира Путина 27 февраля на особый режим несения боевого дежурства перевели силы сдерживания России - в них входят и стратегические ядерные силы.