Трюдо анонсировал «национальный мораторий» в Канаде на владение оружием

В Канаде рассмотрят законопроект о «национальном моратории» на владение короткоствольным оружием, в случае принятия его покупка и продажа будет запрещена на всей территории страны, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.

«Кроме использования огнестрельного оружия для спортивной стрельбы и охоты, нет никаких причин, по которым кто-либо в Канаде должен нуждаться в оружии в своей повседневной жизни», — сказал Трюдо во время брифинга.

Глава канадского правительства отметил в Twitter, что власти намерены принять «одни из самых решительных действий» в истории страны, чтобы не допустить применения оружия в стране и защитить людей от насилия.

Законопроект внесло Министерство общественной безопасности Канады, документ 30 мая прошел первое чтение в палате общин. В случае одобрения нижней палатой парламента в трех чтениях, его передадут на рассмотрение в сенат, передает РБК.

Ограничения в отношении контроля за оборотом оружия станут одними из самых жестких за последние 40 лет, говорится на сайте Трюдо. Меры включают в себя:

Запрет на ввоз недавно приобретенного огнестрельного оружия в Канаду, запрет на его покупку, продажу и передачу внутри страны;

Аннулирование лицензий на владение оружием у лиц, причастных к актам домашнего насилия или харассмента, например к сталкингу;

Усиление мер безопасности на границе, предоставление правоохранительным органам «дополнительных инструментов» для расследования преступлений с использованием огнестрельного оружия и борьба с контрабандой;

Власти также намерены ужесточить уголовное наказание, усилить пограничный контроль и создать новый закон о «красных флагах», который позволит судам требовать от считающихся опасными людей сдать оружие полиции. Магазины для длинноствольного оружия будут изменены, планируют в канадском правительстве, в них не должно вмещаться более пяти патронов, продажа и передача магазинов большей емкости будет запрещена.

Соответствующий проект в парламент внесла Либеральная партия Канады, у которой больше всего мест в палате общин среди других партий — 158 из 337.

Вторая по численности партия нижней палаты — Консерваторы (119 мест), в феврале прошлого года критиковали инициативу Либеральной партии об ужесточении контроля за оружием. В партии тогда заявили, что огнестрельное оружие в подавляющем числе случаев, если оно было использовано в преступлении, получено преступниками незаконным путем, а предложения по «изъятию оружия у законопослушных граждан никак не остановит опасных преступников и банды».

Около недели назад, 24 мая, произошла стрельба в начальной школе в техасском городе Ювальде. На детей и учителей напал бывший ученик школы Сальвадор Рамос. Он застрелил 19 детей и двоих взрослых, во время задержания полицейскими Рамос погиб. Associated Press указывал, что стрельба в Ювальде стала самой массовой по числу жертв в США за десять лет — со стрельбы в школе в Сэнди-Хук в 2012 году. Тогда погибли 20 детей и шестеро взрослых.

Американский президент Джо Байден затем призвал «превратить боль в действие» и противостоять оружейному лобби в США. «Я устал от этого. Мы должны действовать. И не говорите мне, что мы не можем повлиять на эту бойню», — сказал он. Президент подчеркнул, что со стрельбы в Сэнди-Хук в США произошло 900 случаев массовой стрельбы.