Последнее обновление: 27.05.2022 18:02

Лукашенко обсудил со свитой итоги поездки в Сочи, отменил ПЦР-тесты на въезд в РБ

Лукашенко провел оперативное совещание «по актуальным вопросам» с представителями правительства и администрации, сообщила пресс-служба президента.

«Отдельной темой стали договоренности по итогам встречи с … Путиным в начале недели. Это, в частности, работа над совместными проектами в сфере импортозамещения, военно-техническое сотрудничество. Поднимался и вопрос строительства белорусского порта на российской Балтике», -говорится в сообщении.

Также обсуждались вопросы противодействия санкциям, функционирования финансового сектора, состояния дел на крупных промышленных предприятиях.

Кроме того, Лукашенко «актуализировал» для присутствовавшего Макея «задачи для внешнеполитического ведомства» «в контексте доведения до партнеров белорусской позиции по актуальным вопросам».

«…обсуждалась работа в рамках продленного до конца года права безвизового въезда и пребывания в Беларуси для граждан Литвы и Латвии. Александр Лукашенко поручил снять барьеры и блокировки для жителей этих соседних стран. В том числе … принято решение об отмене ПЦР-тестов для въезда в Беларусь», - отмечается в сообщении.

По итогам совещания правительству поручено по итогам полугодия организовать расширенное заседание с участием Лукашенко, администрации – «организовать работу по контролю над ситуацией в экономике в целом с формированием глубокого анализа».



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