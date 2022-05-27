Сейм одобрил изменения в закон, рассоривший Польшу и ЕС

Сейм Польши принял во втором чтении изменения о законе о Верховном суде, вызвавшем конфликт с ЕС.

Принятые поправки предусматривают ликвидацию Дисциплинарной палаты Верховного Суда. В соответствии с ним судьям, работающим в Дисциплинарной палате, должны быть разрешены перейти в другую палату или выйти в отставку, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

В Верховном Суде должна быть создана Палата по профессиональной ответственности. Для того из всех судей Верховного суда случайным образом будут отобраны 33 человека, из которых президент изберет 11 судей.

Законопроект был принят большинством в 231 голоса против 208 голосов, 13 воздержались и 8 не голосовали.

Показательно, что за эти изменения отдали голоса большинство депутатов от коалиции, тогда как оппозиция, наиболее критиковавшая действующий закон – голосовала против или воздержалась. Они утверждают, что во время подготовки документа ко второму чтению в него были внесены правки, не позволяющие надеяться на реальные изменения скандального закона.

Напомним, что создание Дисциплинарной палаты являлось ключевой частью судебной реформы 2018 года. Палата имеет право уволить судей и прокуроров – в правящей партии "Право и Справедливость" это называла последней фазой декоммунизации в стране.

Впрочем, этот шаг критиковали из-за подозрений, что Палату могут использовать для наказания судей за неугодные власти решение.

В следующем году суд ЕС постановил, что польская Дисциплинарная палата в ее тогдашнем виде противоречит правовым нормам Евросоюза, потому что есть сомнения в ее независимости и внепартийности.

После отказа Польши устранить нарушения, Суд ЕС наложил на Польшу штраф в размере 1 миллиона евро в день. Также Еврокомиссия утвердила польский Национальный план реконструкции, лишив страну многомиллиардных субсидий на оздоровление экономике после пандемии.

Поэтому президент Анджей Дуда внес проект изменений, которые имели целью убрать замечания ЕС и разблокировать финансовую поддержку.

Впрочем, неизвестно, устроит ли Брюссель принятую редакцию законопроекта – среди прочего Еврокомиссия требовала возобновления в должности незаконно уволенных судей, чего в принятом документе нет.