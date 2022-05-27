Премьер Италии не увидел надежды на мир в разговоре с Путиным

Премьер Италии Марио Драги после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что не увидел никаких признаков того, чтобы российская сторона стремилась к миру.

"Я не видел надежды на мир во время телефонного разговора с президентом России Путиным" - сказал Драги, передает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"… целью было спросить, можно ли что-то сделать, чтобы разблокировать зерно, которое сейчас находится на складах в Украине, потому что приближающийся продовольственный кризис уже в некоторых африканских странах будет иметь гигантские масштабы и ужасные гуманитарные. последствия", - также сказал премьер.

В ходе телефонного разговора Путин повторил, что "продовольственный кризис является следствием санкций и что, если санкции будут сняты, Россия сможет экспортировать зерно".

"Но очевидно, что санкции есть, потому что Россия напала на Украину", - сказал Драги.