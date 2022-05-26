Лукашенко допустил скорое военное давление НАТО на Беларусь

Лукашенко заявил о необходимости корректировки ВС страны, поскольку синеокой предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением.

"Подчеркиваю: корректировке", - сказал Лукашенко на совещании в Министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности. Это первое совещание Лукашенко после очередной встречи с Путиным в Сочи.

«Соединенные Штаты и их сателлиты продолжают реализацию курса на обострение отношений фактически со всем миром, происходит горячее противостояние с Россией, наращивается военное присутствие вблизи Беларуси, как союзника России, проводятся масштабные учения. Под прикрытием оборонительной тематики этих маневров отрабатывают вопросы переброски войск из Америки, Западной Европы, создания и применения группировок. Мы видим истинные цели проводимых натовцами мероприятий. По сути, это разведка и освоение возможного в будущем театра военных действий. По замыслу Америки Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией. В этой борьбе Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным и длительным экономическим, политическим и даже военным давлением", - заявил Лукашенко.

"События, происходящие в сопредельных государствах, свидетельствуют о высокой динамике изменений угроз военной безопасности Беларуси. Трансформируются взгляды на применение военной силы и способы вооруженной борьбы", - добавил он.

По его словам, военное давление будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО, а также за счет поддержания и эскалации боевых действий в Украине.

«Складывающаяся обстановка как никогда требует от войск быть в готовности в любую минуту, дать адекватный ответ военным поползновениям в сторону Беларуси. Кроме того, мы должны определить основные направления дальнейшего развития нашей армии. Исходим из того, что уровень военных угроз Беларуси на перспективу будет нарастать и данные меры необходимо принимать в кратчайшие сроки", - потребовал Лукашенко.