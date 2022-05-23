Индия в мае получила свыше 180 тыс. тонн удобрений из России

Индия в мае получила около 182 тыс. тонн удобрений из России, сообщает ТАСС со ссылкой на Радио Индии.

По его данным, в Индию прибыли три судна, доставившие из РФ 116 тыс. тонн азотных, фосфорных и калийных удобрений, а также 66 тыс. тонн диаммонийфосфата.

В 2022 году до начала российской военной агрессии, то есть до 24 февраля, и позже Индия получила 360 тыс. тонн удобрений из России.

"Мы уверены, что будем и дальше увеличивать импорт удобрений из России благодаря действию создаваемого механизма оплаты таких поставок в национальной валюте. Он предусматривает расчеты за покупку российских удобрений в рупиях и экспорт в Россию индийских товаров, включая чай, рис и лекарства, на такую же сумму", - отметил источник, на который ссылается Радио Индии.

Действие такого механизма расчетов при закупке Индией российских удобрений позволит обеспечить ими производителей отечественной сельхозпродукции в весенний сельскохозяйственный сезон и избежать роста расходов в условиях роста мировых цен на удобрения, отметили источники.

В апреле министр химической промышленности и производства удобрений Раджеш Кумар Чатурведи заявил, что Россия выполняет соглашение о поставках удобрений в Индию. Они осуществляются в соответствии с соглашением с РФ, предусматривающим ежегодный экспорт 2,5 млн метрических тонн удобрений в республику в течение 3 лет.

После Китая Индия является крупнейшим импортером удобрений в мире. Республика закупает за рубежом четыре типа удобрений - мочевину, диаммонийфосфат, хлористый калий и азотно-фосфорно-калийные.