Байден поддержал постоянное членство Японии в Совбезе ООН

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио поддержал предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН, передает NHK.

Сейчас постоянных членов в СБ пять: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. В состав совета также входят десять непостоянных членов.

Япония вступила в ООН в 1956 году. Она чаще, чем все остальные страны (11 раз), избиралась непостоянным членом Совета безопасности, передает РБК.

Токио настаивает на реформе Совбеза. В 2005 году Япония, Германия, Бразилия и Индия (так называемые страны G4) представили проект резолюции, которая предполагает увеличение числа его постоянных членов с пяти до 11, но постоянные члены совета идею не поддержали.

После начала российской военной операции на Украине Кисида напомнил, что Россия является постоянным членом СБ и должна поддерживать мир и стабильность международного сообщества. Действия Москвы он назвал «безрассудными». Кисида вновь призвал к реформе Совбеза. Он предложил также изменить полномочия по праву вето, указав, что 26 февраля Россия стала единственной страной в совете, которая выступила против принятия резолюции с осуждением военного вторжения.