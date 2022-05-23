Зеленский и Джонсон обсудили снятие морской блокады Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, созвонившись в воскресенье вечером, обсудили перспективы снятия российской морской блокады Одессы и возобновлении морского экспорта продовольствия из Украины.

Официальные сообщения о содержании разговора лаконичны, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Пресс-служба Джонсона сообщила, что британский премьер пообещал “удвоить усилия, чтобы обеспечить жизненно необходимую продовольственную и гуманитарную помощь народу Украины, а также чтобы страна смогла экспортировать свои товары” .

Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что “мы ищем способы увеличить наш экспорт, особенно сельскохозяйственной продукции, а также объем импорта топлива в Украину”.