Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании "Россия"

Подведомственное американскому Минторгу Бюро промышленности и безопасности США (BIS) отозвало экспортные привилегии у авиакомпании "Россия" и внесло ряд самолетов в список "возможных нарушителей мер экспортного контроля".

В сообщении BIS говорится, что Бюро "выпустило постановление об отказе в экспортных привилегиях авиакомпании "Россия" из-за "продолжающихся нарушений мер экспортного контроля", введенных ранее министерством торговли США".

Постановление временно лишает авиакомпанию права участвовать в сделках, подпадающих под действия правил экспортного контроля (Export Administration Regulations), отмечается в сообщении. Решение будет действовать 180 дней и может быть продлено, передает Интерфакс.

Кроме того, BIS опубликовала список самолетов, которые, вероятно, нарушают экспортный контроль США. Перечень насчитывает 157 самолетов, находящихся в собственности или эксплуатации России.

Ранее BIS отозвало экспортные привилегии у компаний "Аэрофлот", AZUR Air, ЮТэйр и "Авиастар".