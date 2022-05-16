Венгерский парламент переизбрал Орбана премьером

Парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на должность премьер-министра, за переизбрание Орбана проголосовали 133 депутата, против было 27, ни один не воздержался.

После этого Орбан принял присягу – уже в пятый раз, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.hu.

В своей речи он упомянул о якобы вмешательстве Украины в избирательную кампанию в Венгрии, а также о войне РФ против Украины и санкциях.

Он четко дал понять: Украина под ударом, Россия нападает, поэтому правительство способствует гуманитарным операциям с украинскими беженцами.

"Это все несмотря на то, что закарпатские венгры подверглись нарушениям их прав. Мы также закрыли глаза на то, что президент Украины вмешался в избирательную кампанию", - отметил Орбан.

Также он заявил, что в интересах европейского единства Венгрия не будет препятствовать санкциям, пока они не пересекут красную линию защиты венгерской экономики, если они не будут угрожать энергетической безопасности.

"НАТО не должен переходить от оборонного альянса к военному", - заявил также он.

"Эта война не должна была начаться", - отметил Орбан, сказавший, что войну легко начать, но трудно закончить, и он не видит средств у Европы, чтобы ускорить конец войны. По его словам, санкции не могут поставить Россию на колени.