Президент Финляндии проинформировал Путина о намерении страны подать заявку в НАТО

Финляндия в ближайшее время примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО, заявил президент страны Саули Ниинистё во время телефонного разговора с Путиным.

Как сообщили в канцелярии финского президента, Ниинистё отметил, что еще во время первой встречи с Путиным в 2012 году он заявил о стремлении каждой независимой страны обеспечить свою безопасность, передает РБК.

«Это то, что происходит и сейчас. Вступая в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность», — заявили в пресс-службе. В будущем Хельсинки хочет «корректно и профессионально решать практические вопросы», которые возникают в связи с соседством с Россией.

Телефонный разговор состоялся по инициативе финской стороны, по словам Ниинистё, он был «прямолинейным», стороны старались «избегать напряженности».

Ниинистё накануне сообщил, что позвонит Путину, чтобы обсудить с ним стремление страны присоединиться к НАТО, так как он — «не тот человек, который из-за угла делает что-то». По словам финского президента, отношения Хельсинки и Москвы изменились; переломным для него стал момент, когда Путин в конце 2021 года потребовал от Североатлантического альянса отказаться от дальнейшего расширения на восток. Ниинистё считает, что тем самым Путин посягнул на право Финляндии и Швеции определять собственную политику безопасности.

В телефонном разговоре, как сообщили в канцелярии финского лидера, Ниинистё повторил этот тезис, указав, что требование России в минувшем декабре «коренным образом изменило обстановку в сфере безопасности в Финляндии». Также на решение Хельсинки повлияло «массированное вторжение России в Украину в феврале 2022 года», добавил он.

Путин назвал ошибкой отказ Финляндии от политики нейтралитета и вступление страны в НАТО, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует.

«Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства», — говорится в сообщении Кремля по итогам телефонного разговора.