Сербия утверждает, что 4 страны отозвали признание Косово

Еще четыре страны отозвали свое признание независимого государства Косово, заявил в пятницу после экстренного заседания Совета национальной безопасности Сербии министр иностранных дел Никола Селакович.

Он сказал, что передал президенту Александру Вучичу ноты четырех стран, отозвавших признание Косово и Метохии, однако не стал называть эти страны.

"Совет национальной безопасности уполномочил президента Вучича информировать широкую общественность о странах, о которых идет речь, когда он сочтет это необходимым", - сказал Селакович.

Заседание Совбеза Сербии состоялось после того, как Косово подало заявление на вступление в Совет Европы.