Последнее обновление: 25.07.2022 11:40

ВВП Беларуси в июне упал на 7,8%

ВВП Беларуси в июне упал примерно на 7,8% в годовом выражении после провала на 8,6% в мае, говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.

Белстат сообщил, что по итогам полугодия ВВП Беларуси просел на 4,2%.

«Динамика выпуска в июне может объясняться уменьшением спада в обрабатывающей промышленности, оптовой торговле, строительстве и сельском хозяйстве. Вполне вероятно, что белорусская экономика начинает адаптироваться под функционирование в условиях санкций», - пишут аналитики ЕАБР.

«Базовый прогноз … по снижению ВВП Беларуси на 6,5% по итогам 2022 г. сохраняет актуальность и может быть пересмотрен в сторону повышения при устойчиво меньшем спаде российской экономики», - отмечается в макрообзоре.

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