Макрон предлагает новый формат европейского сотрудничества, открытый для Украины и Британии

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать новый формат сотрудничества европейских государств, который был открыт в том числе для Украины и Британии.

Как сообщает Bloomberg, об этом он сказал в выступлении в Европарламенте, пишет "Европейская правда".

Президент Франции отметил, что Украина "с ее борьбой и смелостью, сердцем уже является членом нашей Европы, нашей семьи, нашего союза", но отметил, что для присоединении к ЕС требуется время.

Далее в речи Макрон предложил создать новый общеевропейский формат сотрудничества, который мог бы объединить членов ЕС, заинтересованных стран-единомышленников, не являющихся членами блока, и вышедшую из Евросоюза Британию - как проекта, который сплотил бы континент вокруг общих ценностей и интересов.

"Нам нужно создать то, что я бы назвал европейским политическим сообществом. Эта новая организация Европы позволила бы демократическим европейским странам, придерживающимся наших ключевых принципов, получить новые возможности сотрудничества - политической, в сфере безопасности, в энергетической и транспортной сфере, инвестициях, инфраструктуре, пересечении границ. Присоединение к ней не означало бы обязательного присоединения к ЕС в будущем. Так же она не была бы закрытой для стран, вышедших из ЕС", - отметил Эммануэль Макрон.

Он сказал, что в ближайшие недели будет обсуждать идею с руководством других стран.

Впоследствии в комментарии СМИ Макрон детализировал, что критериями присоединения к такому потенциальному объединению видит соблюдение общих ценностей и географическую принадлежность к Европе, а сотрудничество стран-участниц может предусматривать координацию политики и коллективную безопасность.

9 мая Украина завершила заполнение второй и финальной части опросника для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.