Китай провел учения к востоку и юго-западу от Тайваня

Вооруженные силы Китая провели учения к востоку и юго-западу от Тайваня, следует из сообщения на сайте Национально-освободительной армии Китая.

Учения проходили с 6 по 8 мая. В них участвовали военно-морские, воздушные силы и постоянный контингент армии. Целью учений стало испытание и повышение совместной боеспособности разных войск, передает РБК.

Китай решил провести масштабные военные учения вокруг Тайваня после того, как 14 апреля в Тайвань для встречи с президентом Цай Инвэнем приехали шесть американских конгрессменов. В Китае ее посчитали «преднамеренной провокацией» и заявили о том, что такие действия усиливают напряженность в Тайваньском проливе. В учениях должны были участвовать эсминцы, фрегаты, бомбардировщики, истребители и другие силы.