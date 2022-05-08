Минобороны Беларуси наращивает состав сил, привлекаемых к внезапной проверке

Состав вооруженных сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, сообщила телекомпания "ВоенТВ" Минобороны Беларуси.

"Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что одними из первых тестированию уже подверглись подразделения сил специальных операций, передает Интерфакс.

Как сообщалось, в среду в вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. По заверению белорусских властей, цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.