Сенат Берлина разрешил использование украинского флага 8 и 9 мая

Сенат Берлина разрешил использование украинского флага на мероприятиях 8 и 9 мая, запрет коснется лишь только территорий ряда мемориалов, говорится в заявлении управления сената Берлина по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта.

«Украинские флаги разрешены в Берлине также 8 и 9 мая», — говорится в сообщении. Запрет коснется лишь 15 мемориалов, где соответствующие правила призваны обеспечить «достойное и мирное» проведение памятных мероприятий. На этих территориях не допускается «никаких флагов или военной символики», исключение будет сделано только для ветеранов Второй мировой войны, а также послов и их делегаций.

Также власти столицы ФРГ намерены пресекать публичное одобрение боевых действий на Украине на «пророссийских мероприятиях».

Ранее полиция Берлина запретила публичную демонстрацию российского и украинского флагов, а также георгиевскую ленточку на публичных мероприятиях в честь Дня Победы. Местные власти объяснили ограничение желанием предотвратить провокации и дальнейшую эскалацию конфликта. Всем, кроме ветеранов Второй мировой войны, в эти два дня запретили носить военную форму.