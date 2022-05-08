Последнее обновление: 08.05.2022 12:10

На выборах в парламент Северной Ирландии победили националисты из "Шинн Фейн"

Победу на выборах в Ассамблею Северной Ирландии впервые одержала националистическая партия "Шинн Фейн" (Sinn Féin), выступавшая за выход из Соединенного Королевства и объединение с Республикой Ирландия, сообщает The Irish Times.

К настоящему моменту распределены 89 из 90 мандатов. "Шинн Фейн", набрав 29% голосов, получает 27 мест в парламенте и право назначить своего представителя Мишель О'Нил первым министром Северной Ирландии, передает Интерфакс.

Демократическая юнионистская партия (DUP) теряет большинство в парламенте и получает 24 места (21,3% голосов). Третьей с 13,5% голосов стала Партия альянса, ей отойдут 17 мест в Ассамблее; у Ольстерской юнионистской партии (UUP) 9 мест (11,2%), у Социал-демократической и лейбористской партии (SDLP) - 8 мест (9,1%). Еще по одному мандату получают партии "Традиционный юнионистский голос" (TUV) и "Солидарность - Люди важнее прибыли". Два кресла в парламенте займут беспартийные кандидаты.

Явка на выборах составила 63,58%.



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