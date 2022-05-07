Прага лишит советского маршала звания почетного гражданина

Прага собирается отобрать почетное гражданство у советского маршала Ивана Конева, соответствующую инициативу уже зарегистрировал мэр Праги Зденек Гржиб для утверждения депутатами городского совет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на denik.cz. Конев стал знатным гражданином Праги в июне 1945 года.

"Акт предоставления почетного гражданства нужно рассматривать в современном контексте с учетом дальнейшего исторического развития Чехословакии, что с идеологической точки зрения позволяло единственную трактовку события и некоторые факты были скрыты", - пишет Гржиб.

Среди них, например, было то, что армия во главе с Коневым пришла в Прагу только по достижении согласия между пражскими повстанцами и руководством немецкого нацистского гарнизона о выходе из города. Другое, по словам мэра, заключается в том, что Конев решил бомбить Млада-Болеслав 9 мая 1945 года, на следующий день после окончания войны. "Здесь погибли 148 местных жителей, в том числе и дети. Таким образом Млада-Болеслав стал еще одним трагическим символом советских бомбардировок", – пишет Гржиб.

По словам мэра, противоречивы и другие действия маршала, в частности – его участие в подавлении протестов в Венгрии в 1956 году.

"Он занимал сильные идеологические позиции, например, он не соглашался с решением Никиты Хрущева критиковать преступления Сталина и осуждать культ его личности. В ответ на усилия демократизации он также намеревался совершить военное вмешательство в Польшу в октябре 1956 года", - уточняет издание.

Фигура Конева уже не в первый раз вызывает споры в Праге. В 2020 году в Праге был демонтирован монумент маршалу Коневу, который до этого много раз закрывали и обливали краской. Также перед ним устанавливали разъяснительные таблички о советской оккупации.