Власти Беларуси признали KyKy.org экстремистским формированием

Белорусские власти признали экстремистскими формированиями давным-давно заблокированный проект kyky.org и телеграм-канал «Чай с малиновым вареньем».

Кроме того, 26 апреля Ленинский районный суд Минска признал экстремистскими материалами продукцию телеграм-канала «Серебрянка 9 + Чат Арка».

Также в республиканский список «экстремистских материалов» решением Крупского районного суда от 22 апреля включена личная страница в «Одноклассниках» семейной пары из Крупок Александра и Анны Бондаренко. У них 748 друзей на странице.