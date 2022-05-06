Последнее обновление: 06.05.2022 18:20

Власти Беларуси признали KyKy.org экстремистским формированием

Белорусские власти признали экстремистскими формированиями давным-давно заблокированный проект kyky.org и телеграм-канал «Чай с малиновым вареньем».

Кроме того, 26 апреля Ленинский районный суд Минска признал экстремистскими материалами продукцию телеграм-канала «Серебрянка 9 + Чат Арка».

Также в республиканский список «экстремистских материалов» решением Крупского районного суда от 22 апреля включена личная страница в «Одноклассниках» семейной пары из Крупок Александра и Анны Бондаренко. У них 748 друзей на странице.

Ранее по теме


<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование