Последнее обновление: 06.05.2022 15:25

Совмин РБ расширил перечень мест для перегрузки или перецепки грузов

Совмин РБ расширил перечень мест для перегрузки или перецепки грузов, добавив три склада временного хранения СООО «Брествнештранс», РУТП «Белимпортторг» и СП «Транзит» ООО, сообщила пресс-служба правительства.

Как сообщилось, в Беларуси введен запрет на перемещение по территории страны для перевозчиков, зарегистрированных в Евросоюзе.

Кроме расширения перечня, вводится запрет для перевозчиков, зарегистрированных в Евросоюзе, на перемещение по территории Беларуси крупногабаритных грузов.

«Исключение составляют крупногабаритные грузы, технологические особенности которых не позволяют следовать в установленные места для перегрузки или перецепки грузов (при условии согласования Минтрансом), и автовозы», - говорится в сообщении.

Также, определен перечень автозаправочных станций, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций согласно маршрутам следования транспортных средств, зарегистрированных в Евросоюзе.

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