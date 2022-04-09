Евросоюз прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России и Беларуси

Страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на ФТС РФ.

Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь перемещать грузы по территории стран Евросоюза не смогут транспортные средства международной перевозки, у которых российские и белорусские регистрационные знаки.

По информации ведомства, пока указанные ограничения не распространяются на автомобильные грузоперевозки, которые осуществляют доставку медицинской, фармацевтической, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницы, энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

Транзит в Калининградскую область разрешен для автотранспорта, который зарегистрирован в РФ.