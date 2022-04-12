Последнее обновление: 12.04.2022 11:13

Госпогранкомитет РБ: Очереди из грузовиков в ЕС исчезли

Госпогранкомитет Беларуси сообщил о существенном снижении грузопотока из Беларуси в сопредельные страны ЕС после введения запрета для белорусских и российских транспортных компаний на перевозку грузов по территории Евросоюза, в том числе транзитом.

«Перед белорусскими пунктами пропуска почти не осталось грузовиков, следующих в страны ЕС», - говорится в сообщении ведомства.

Небольшие, по сравнению еще буквально ч предыдущей неделей, очереди грузовых транспортных средств наблюдается только на въезд в Литву – Котловка (250) и Бенякони (50).

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