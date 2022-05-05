В мире число заражений коронавирусом превысило 515,35 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 515354689 (+646695 сутки) по данным Worldometer на 6:30 5 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6269587 (+3667) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 39009684 (-17068) человека, из них 40606 (-286) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 470075418 (+660096) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 83356490 (+71798) случаями заражения, Индия – 43091393 (+2992), Бразилия – 30502501 (+20072), Франция – 28805690 (+47925) и Германия – 25116363 (+166960). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 166960, США – 71798, Южная Корея – 71798, Франция – 47925, Италия – 47039. Беларусь (202) – на 52 (+24) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1023513, Бразилия – 663816, Индия – 523975, Россия – 376421 и Мексика – 324350. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 305, Великобритания – 227, Германия – 222, Италия – 152, Россия – 129. Беларусь – на 37 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 981070 случаев заражения коронавирусом и 6958 смертей.