Украина и партнеры совершили демарш из-за начала председательства Беларуси в органе ОБСЕ

Делегации Украины и стран-партнеров в ОБСЕ в среду провели демарш и покинули зал заседания из-за начала председательства Беларуси в Форуме сотрудничества по безопасности (ФБС) ОБСЕ, одном из двух постоянно действующих директивных органов организации.

Об этом сообщает "Укринформ".

Четырехмесячное председательство в Форуме в конце апреля по ротации перешло к Беларуси. Перед этим Украина и многие другие страны-участницы ОБСЕ сигнализировали, что в нынешних условиях, когда Беларусь является со-агрессором в войне России против Украины, председательство Минска в директивном органе ОБСЕ представляется невозможным.

Украинская делегация сегодня официально заявила, что не считает возможным принять тот факт, что дискуссии в ФБС ОБСЕ будут проходить под председательством Беларуси и повестка дня этого органа будет определяться "государством-участником, которое поддерживает продолжающуюся полномасштабную войну в регионе ОБСЕ".

Украина считает "неприемлемым и даже вредным для буквы и духа обязательств в военно-политическом измерении то, что государство, активно причастное к грубому нарушению принципов и обязательств ОБСЕ со стороны Российской Федерации, будет председательствовать на ФБС ОБСЕ".

"Мы сожалеем, что Беларусь не отказалась от своей очереди возглавить ФБС. Сам факт ее председательства - оскорбление принципов, на которых базируется наша организация", - заявили в украинской миссии.

Представитель Украины заявил, что такое положение дел делает невозможным продолжение делегацией Украины привычного участия в заседании ФБС под председательством Беларуси, и покинул зал. Демарш поддержали и представители стран-партнеров.