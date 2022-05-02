Власти Армении начали хапун протестующих в Ереване

Специальные силы полиции начали задерживать участников массовых протестов, которые перекрывают центральные улицы Еревана и требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Армянская оппозиция вышла на площадь Франции около 7:00 утра 2 мая. Часть из протестующих оставалась на улицах со вчерашнего дня. Протестующие используют для перекрытия мусорные баки, машины, либо сами встают на дороги. Для того, чтобы освободить дороги, в некоторых местах полицейские пытаются сдвинуть машины с места.

По состоянию на 9:40 по местному времени полиция задержала 125 активистов, сообщила пресс-служба полиции.