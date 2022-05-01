Дания передаст Украине тяжелые минометы и бронетранспортеры

Дания передаст Украине 25 колесных бронетранспортеров Piranha III и тяжелые минометы М10, сообщает УНН со ссылкой на Olfi.

По информации издания, Украина получит 25 бронетранспортеров в версии 8х8.

Piranha – семейство колесных БТР разработанных швейцарской компанией MOWAG. Это одна из самых массовых платформ бронетехники в мире. Сейчас армия Дании перевооружается на БТР Piranha V.

Сообщается, что Дания передаст Украине 50 гусеничных бронетранспортеров M113 и тяжелые минометы М10 вместе с тысячами минометных снарядов для них. Бронетранспортер типа М113 использовался датской армией с 1964 года, но несколько раз модернизировался.