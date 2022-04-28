Литовцы тестируют железнодорожное сообщение с Украиной в обход Беларуси

Литовский грузовой перевозчик LTG Cargo объявил, что запустил поезд, который достигнет польско-украинской границы.

Литовцы отмечают, что это первый такой маршрут в истории LTG, когда грузы из Украины будут доходить до Литвы в обход Беларуси.

"Сегодня (27 апреля 2022 г.) LTG Cargo запустила поезд, который отправился от интермодального терминала в Каунасе до польско-украинской границы", - сообщает железнодорожный журнал Railway Supply со ссылкой на LTG Cargo.

В планах литовцев, поезд с платформами в ближайшее время прибудет в указанное место на границе с Украиной, а затем вернется в Литву с примерно 50 контейнерами.

Предполагается, что это будет первая поездка в истории LTG, когда грузы из Украины будут доставляться в Литву по железной дороге, минуя Беларусь.

Первый тест-драйв предназначен для оценки аспектов и условий нового маршрута, времени транспортировки и выявления потенциальных логистических проблем.

Этот маршрут будет проходить только по колеи 1435 мм, которая проходит от терминала в Каунасе через Польшу до терминала на границе с Украиной.

Это означает, что в случае успеха проекта часть груза можно будет доставить в Каунас без смены пути и без перегрузки.

LTG Cargo находится в контакте как с Украинскими железными дорогами, так и с потенциальными клиентами в Украине, которые экспортируют свои товары на западные рынки.